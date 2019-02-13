Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HSK Başkanvekili Yılmaz, Twitter’deki hesabından hakim ve cumhuriyet savcılarını kapsayan terfi çalışmalarına ilişkin paylaşımlarda bulundu. Yılmaz, "HSK 2. Dairesi 2340 hakim ve cumhuriyet savcısını kapsayan (Aralık dönemi) terfi çalışmalarını tamamlamıştır. Sonuçlar kısa bir süre sonra HSK internet sitesinde ilan olunacaktır. Saygı ile duyurulur. 2018 Aralık terfi döneminde; emsalleri arasında mesleğin birinci sınıfına ayrılacak derecede temayüz ettikleri kanısına varılan 178 hakim ile 64 cumhuriyet savcısının birinci sınıf hakim ve savcılığa ayrılmasına karar verilmiştir. Kendilerini kutlar, başarılarının devamını dilerim" ifadelerini kullandı.