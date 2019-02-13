Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek maksadıyla 12 Şubat 2019 tarihinden itibaren Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü unsurlarınca Şehit Onbaşı Hamdi Aslan-11 operasyonu icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyon kapsamında icra edilen temas araması (T/A) faaliyetlerinde, toprağa gömülü vaziyette 200 kilo EYP tespit edilip yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.