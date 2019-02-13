FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın sağ kolu Zahide Üner, yurt dışına kaçmaya çalışırken Dalaman Havalimanı’nda yakalandı.
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla aranan Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın sağ kolu Zahide Üner, yurt dışına kaçmaya çalışırken Dalaman Havalimanı’nda yakalandı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Üner’in İstanbul’a sevk edileceği öğrenildi.
FETÖ'nün kritik ismi yurt dışına kaçarken yakalandı
13.02.2019 - 18:08 | Son Güncelleme: 13.02.2019 - 18:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ'nün firari emniyet müdürü Osman Karakuş ve Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın sağ kolu Zahide Üner, yurt dışına kaçarken Muğla'da yakalandı.
FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın sağ kolu Zahide Üner, yurt dışına kaçmaya çalışırken Dalaman Havalimanı’nda yakalandı.
Etiketler : FETÖ,
604486 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/604486.aspx
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