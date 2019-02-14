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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli paket alarmı
14.02.2019 - 10:19 | Son Güncelleme: 14.02.2019 - 11:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli paket alarmı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametinde yol kenarına şüpheli bir paket bırakıldı. Olay yerine polis ekipleri ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Olay nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu da oluştu.
Kaynak: İHA
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