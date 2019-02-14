Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Muradiye ilçesindeki Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Ünseli Mahallesi’nde yapılan yol kontrolü esnasında, şüphe üzerine bir kamyonette arama yapıldığı belirtildi. Aramada, kamyonetin kasanın altına oluşturulan özel bölgeye gizlenmiş vaziyette 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.