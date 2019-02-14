Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Muradiye ilçesindeki Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Ünseli Mahallesi’nde yapılan yol kontrolü esnasında, şüphe üzerine bir kamyonette arama yapıldığı belirtildi. Aramada, kamyonetin kasanın altına oluşturulan özel bölgeye gizlenmiş vaziyette 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.
Van’da 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
14.02.2019 - 11:22 | Son Güncelleme: 14.02.2019 - 11:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Van,kaçakçılık,Van Valiliği,
604612 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/604612.aspx
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