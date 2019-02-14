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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Yılbaşından bu yana 5 ton eroin yakaladık''
14.02.2019 - 11:43 | Son Güncelleme: 14.02.2019 - 12:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Yılbaşından bu yana 5 ton eroin yakaladık. Bu rakam 2016 yılında yakalanan eroin miktarının tamamıdır. Yani 12 ayın tamamını biz sadece 1 buçuk aylık süre içinde yakaladık” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Süleyman Soylu,
604621 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/604621.aspx
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