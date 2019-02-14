Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HDP Milletvekili Alican Önlü hakkında açılan terör örgütü üyeliği ve propagandası davasının karar duruşması Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık Önlü'nün katılmadığı, avukatının yer aldığı davada Savcının mütalaasının ardından mahkeme heyeti kararını vererek, terör örgütü propagandası yapmak suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.



Mahkeme heyeti kararı, "Sanık Alican Önlü'nün üzerine atılı 09/09/2015 tarihli eylemi ile "Terör örgütü propagandası yapma" suçunu işlediği sabit olmakla, TCK'nun 61. maddesi uyarıca suçun işleniş şekli, suçun işlendiği zaman ve yer, sanığın güttüğü amaç, meydana gelen tehlikenin ağırlığı, sanığın sosyal konumu ve kasta dayalı kusurunun yoğunluğu nazara alınarak sanığın eylemine uyan 3713 sayılı TMK'nun 7/2-b.1 maddesi uyarınca takdiren ve teşdiden 1 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına" karar verildiğini açıkladı.



4 Eylül 2015 tarihinde Tunceli Merkez Şehit Nahit Bulut Polis Merkezi Amirliği'ne yönelik düzenlenen saldırıda 1 polis memuru şehit olurken, 1 sivil hayatını kaybetmiş, saldırıyı düzenleyen 2 PKK'lı terörist de ölü olarak ele geçirilmişti.