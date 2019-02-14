Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sosyal medyada PKK/PYD terör örgütü propagandası yapan şahıslara jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Kırsal mahallelerde düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan şahıslar, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam sürüyor.