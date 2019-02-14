Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık M.Ö. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katılırken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda SD kart içerisinde çıkan liste kapsamında örgütün yaptığı fişleme çerçevesinde bazı kodlar kullandığını tespit etti. Bu tespit kapsamında eski polis memuru E.B.'nin A5 kodu ile fişlendiği tespit edildi.



Emniyet amirleri için kullanılan, örgüte olan bağlılık seviyelerini belirten A5 kodunda ismi geçen ve görevden ihraç edilen komiser yardımcısı E.B. "Ben asla suçlamaları kabul etmiyorum. Görevim boyunca hep angarya işlerde görev aldım. 2006 yılında bir tanığın sohbet verdiğim iddiası yalandır. Herkes gibi dini bilgim var ama dini sohbet vermek gibi bir yapım yok. A5 kodu ile kodlama hukuksuzdur, bilgim dışında üçüncü şahıslar tarafından ismim yazılmış, suçsuzum. Bugün 14 Şubat, sevdiklerimin yanında olmak istiyorum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık E.B.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, istinaf ve Yargıtay sürecinin uzun olması nedeniyle infaz kararının kesinleşinceye kadar sanığın tahliyesine karar verdi.