İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yayımlanan 2018 yılı  faaliyet raporunda, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul  Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin çarpıcı detaylara yer verildi. 

Emniyetin faaliyet raporunda, Suudi gazetecinin öldürülmesinin  ardından basında yer alan bilgilerin yanı sıra kamuoyunun ilk kez duyacağı önemli  detaylar da yer buldu.

Raporda, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu konutunda 2 su  kuyusu, bir de doğal gaz ve odunla ateşlenebilen tandır bulunduğu belirtildi.  Raporda, çifte ateş ile ısı değeri bin dereceye kadar yükseltilebilen tandırın bu  ısı derecesiyle yakılması halinde DNA'dan tek bir zerre bile bırakmadığına vurgu  yapıldı.

"Kemikten elde edilen DNA analizi" uzmanı

Olay günü başkonsolosluğa giriş yapan 15 kişilik infaz ekibinin içinde  yüksek lisans tezini "Kemikten elde edilen DNA analizi" üzerine yapan Suudi  İçişleri Bakanlığı Adli Tıp Uzmanı 47 yaşındaki Tabip Yarbay Salah Mohammed A.  Tubaigy'in bulunduğu belirtildi.

Raporda, bu kişinin çürüyen ve yakılan kemikler üzerinde DNA olup  olmadığını bilebilecek uzmanlığa sahip  olduğuna dikkati çekildi.

32 porsiyon pişmemiş et siparişi

Bölgede yapılan araştırmalarda infaz timinin Kaşıkçı'yı öldürdükten  sonra konuta ünlü bir restorandan 32 porsiyon pişmemiş et sipariş edildiği  aktarılan raporda, "İster istemez akıllara birçok soru daha takılıyor... Tandırda  et pişirmek önceden yapılan planların bir parçası mıydı? Elbette bu sorular  aydınlatılacak. Araştırmalar henüz sonuçlanmış değil." ifadelerine yer verildi.

"ABD'den ilginç ihbar"

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturma yürüten Terörle Mücadele Şube  Müdürlüğünün, toplamda 224 ihbarı değerlendirmeye aldığı kaydedilen raporda, en  ilginç ihbarlardan birinin ABD'den geldiği belirtildi.

Buna NASA ile irtibatlı olduğunu ifade eden bu kişinin "Cemal  Kaşıkçı'yı Kahire'ye götürüp öldürdüler." dediği aktarılan raporda, İstanbul  Emniyet Müdürlüğünün ciddi bulduğu her bildirimi dikkatle incelediği vurgulandı.

"Hatice Cengiz ikinci kurban olabilirdi"

Raporda olay günü Kaşıkçı'yı konsolosluğun kapısında bekleyen  görevlinin anında içeriye bilgi verdiğini belirtilerek, "Aynı görevli Hatice  Cengiz'i gördüğü halde içeriye 'Kaşıkçı'yı dışarıda bekleyen var.' demiyor.  Bahsetmiş olsa belki infaz durdurulurdu. Bir ihtimal daha var... Belki de Hatice  Cengiz nişanlısı gibi o vahşetin ikinci kurbanı olacaktı." değerlendirmesine yer  verildi.

Kimyasallarla temizlenmiş alanların planlı cinayetin delillerinin  karaltıldığının işareti olduğu aktarılan raporda, infaz timinin otelde  bırakılması gerekirken yanlarına aldıkları bavulları girişte kolaylıkla  taşıdıkları, çıkışta ise zorlanarak götürdüklerine dikkati çekildi.

Bu bilgiler ışığında emniyet yetkilileri, Kaşıkçı'nın infaz  edildikten parçalanmış cesedinin yakılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.