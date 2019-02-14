Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Harran Üniversitesi (HRÜ) Arkeoloji Bölümü ve Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal gözetiminde yapılan kazılarda Ortaçağ döneminden kalma 9 asırlık 15 santimetre boyunda ve silindir şeklinde bir ilaç şişesinin çıkarıldığı belirtildi. Üzerinde bugünün tıbbını simgeleyen yılan figürlerinin olduğu şişenin Şanlıurfa Müzesinde sergileneceği öğrenildi.