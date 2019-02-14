Harran Üniversitesi (HRÜ) Arkeoloji Bölümü ve Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal gözetiminde yapılan kazılarda Ortaçağ döneminden kalma 9 asırlık 15 santimetre boyunda ve silindir şeklinde bir ilaç şişesinin çıkarıldığı belirtildi. Üzerinde bugünün tıbbını simgeleyen yılan figürlerinin olduğu şişenin Şanlıurfa Müzesinde sergileneceği öğrenildi.
Şanlıurfa’da 9 asırlık ilaç şişesi bulundu
14.02.2019 - 16:19 | Son Güncelleme: 14.02.2019 - 16:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünyanın en eski yerleşim birimleri arasında bulunan UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Harran Ören Yeri'nde yapılan kazı çalışmalarında, 9 asırlık ilaç şişesi bulundu. Topraktan yapılan şişenin üzerinde bugünün tıbbını simgeleyen yılan figürleri olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Şanlıurfa,Harran,tarihi eser,
604690 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/604690.aspx
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