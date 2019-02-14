Türkiye gazetesi yazarı, eski Yeşilay Genel Başkanı, büyük mütefekkir, gönül adamı Mustafa Necati Özfatura'nın tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefatının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özfatura’nın oğlu Murat Özfatura’yı telefonla arayarak, aileye başsağlığı dileklerini iletti.
İnandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi yazdı 89 yaşında aramızdan ayrılan yazarımız Mustafa Necati Özfatura, 1971’de ordudan namaz kıldığı için atıldı. Dava ederek geri döndü. Ardından gazeteciliğe başladı. Kırk beş yıl ara vermeden Müslümanların meselelerini yazdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mustafa Necati Özfatura'nın oğluna taziye telefonu
14.02.2019 - 22:54 | Son Güncelleme: 14.02.2019 - 22:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye gazetesi yazarı, eski Yeşilay Genel Başkanı Mustafa Necati Özfatura'nın vefatının ardından oğlu Murat Özfatura'yı telefonla arayarak, aileye başsağlığı dileklerini iletti.
Türkiye gazetesi yazarı, eski Yeşilay Genel Başkanı, büyük mütefekkir, gönül adamı Mustafa Necati Özfatura'nın tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefatının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özfatura’nın oğlu Murat Özfatura’yı telefonla arayarak, aileye başsağlığı dileklerini iletti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Mustafa Necati Özfatura,
604745 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/604745.aspx
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