Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye gazetesi yazarı, eski Yeşilay Genel Başkanı, büyük mütefekkir, gönül adamı Mustafa Necati Özfatura'nın tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefatının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özfatura’nın oğlu Murat Özfatura’yı telefonla arayarak, aileye başsağlığı dileklerini iletti.



İnandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi yazdı 89 yaşında aramızdan ayrılan yazarımız Mustafa Necati Özfatura, 1971’de ordudan namaz kıldığı için atıldı. Dava ederek geri döndü. Ardından gazeteciliğe başladı. Kırk beş yıl ara vermeden Müslümanların meselelerini yazdı.