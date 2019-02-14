Hatay'a gönderilen zırhlı araçlar, Kırıkhan ilçesinden geçti. Geniş güvenlik önlemleri alınarak taşınan 30'un üzerindeKİ ZPT askeri araç ve komandoların sınır birliklerine sevk edileceği öğrenildi.
Sınıra sevkıyat sürüyor
14.02.2019 - 23:44 | Son Güncelleme: 14.02.2019 - 23:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkıyatı sürüyor.
Hatay'a gönderilen zırhlı araçlar, Kırıkhan ilçesinden geçti. Geniş güvenlik önlemleri alınarak taşınan 30'un üzerindeKİ ZPT askeri araç ve komandoların sınır birliklerine sevk edileceği öğrenildi.
Etiketler : sınır,
604756 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/604756.aspx
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