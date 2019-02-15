Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Çanakkale-İzmir karayolu Kadıköy Mahallesi Bölge Trafik İstasyonu karşısında meydana geldi. İddiaya göre, Akçay istikametinden gelmekte olan E.O. idaresindeki 06 DH 3613 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, E.K. idaresindeki 10 KT 927 plakalı kamyonetle çarpıştı. Bu sırada 10 AAR 174 plakalı otomobil sürücüsü de kaza yapan araçlara çarpmamak için direksiyonunu kırması sonucu orta refüje çıktı.



Kazada E.O. ve kamyonet sürücüsü E.K.'nin ağır, diğer araçlarda bulunan 3 kişinin de hafif yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, Edremit İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edilerek, hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım kontrollü şekilde sağlanırken, zabıta kontrolünde yol belediye ekipleri tarafından temizlendi. Güvenlik ekipleri tarafından kazayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü öğrenildi.