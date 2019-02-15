Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Ege’de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Gökçeada-Kabatepe hattında Gökçeada’dan saat 07.00, 13.00 ve 18.00, Kabatepe’den saat 09.00, 15.00 ve 20.00’deki seferler iptal edildi. Kabatepe’den Gökçeada’ya seferi 14.00’de seferi yapılacak. Öte yandan Çanakkale Boğazı’ndaki diğer seferler ise normal devam ediyor.