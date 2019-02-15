Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Yoslun hakkında hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, terör örgütü PKK'nın sözde "yasama organı" konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) hakkında detaylı bilgiye yer verilerek, Yoslun'un DTK'de "şahsiyet" ve "kurum delegesi" sıfatıyla faaliyet yürüttüğü bildirildi.

Yoslun'un farklı tarihlerdeki DTK toplantılarına katıldığı belirtilen iddianamede, şüphelinin bu toplantıların yapıldığı binalara giriş-çıkış yaptığının teknik ve fiziki takip neticesinde tespit edildiği anlatıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA KURYELİK YAPTIĞI İDDİASI

İddianamede, ihbar üzerine yakalanan E.İ'nin bilgisayarında, "KCK Yürütme Konsey Başkanlığına 2008 yılı Avrupa sahası örgütsel ve mali çalışmalarımız hakkında bilgilendirme raporudur" başlıklı doküman ele geçirildiği kaydedildi.

SÖZ KONUSU DÖKÜMANDA YER ALANLARA İLİŞKİN ŞU BİLGİLER VERİLDİ:

"Dokümanda terör örgütü PKK/KCK'nın finansmanı kapsamında Avrupa ülkelerinde terör örgütü adına faaliyet yürütenlere ilişkin bilgiler bulunmuştur. Terör örgütü PKK'ya finansal destek vermek amacıyla yapılan çalışma ve faaliyetlerin belirtildiği, elde edilen finans kaynağının örgüte gönderilmesi hususları ayrıntılı şekilde anlatılmıştır. Raporda, örgütsel faaliyetler kapsamında gönderilen para miktarı, paraları getiren ve paraların teslim edildiği kişilerin isimlerinin de yer aldığı anlaşılmaktadır."

İddianamede, Yoslun'un PKK/KCK'ya finansal destek vermek amacıyla Avrupa'dan getirdiği 2 bin avroyu Mezopotamya Kültür Merkezi'nde bir kişiye teslim ettiği ve kuryelik yaparak örgütün finansmanına katkı sağladığı vurgulandı.

YOSLUN, TERÖRİSTLERLE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARI PAYLAŞMIŞ

İddianamede, Yoslun'un sosyal medya hesabında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda, terör örgütü YPG/PKK'yı destekler mahiyette ve operasyon aleyhine paylaşımlar yaptığı belirtildi.

Yoslun'un terör örgütü YPG/PKK mensuplarıyla fotoğraf çekerek, paylaştığına dikkati çekilen iddianamede, şüphelinin terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı olduğunun anlaşıldığı bildirildi.

SANIĞIN PAYLAŞIMLARINA İLİŞKİN İDDİANAMEDE ŞU DEĞERLENDİRMELERDE BULUNULDU:

"Terör örgütü PKK/KCK'lı teröristlerin ülkemizin farklı bölgelerinde, çukur kazarak ve barikat kurarak sokakları kapatması, çukurlara ve çevresine bomba yerleştirilmesi, güvenlik güçlerimize karşı silahlı, bombalı, roketatarlı saldırıları gerçekleştirmesi, vatandaşların günlük yaşamlarının engellenmesi üzerine kamu düzeninin tahsisi için yapılan operasyonları örgütün propaganda faaliyetleri doğrultusunda çarpıtmaktadır. Kürt kökenli vatandaşların devlet tarafından katledildiği, ezildiği, sömürüldüğü ve tecride mahkum bırakıldığı yönünde algı oluşturmak, terör faaliyetlerinin meşru olduğuna insanları inandırmak, vatandaşların devlete karşı kin ve nefret duyguları beslemesini sağlayarak, devlete küskün kitleler oluşturmak ve bu kitleyi terör örgütünün saflarına çekmek maksadıyla paylaşımlarda bulunduğu anlaşılmaktadır."

İddianamede, Yoslun'un terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini övücü, meşrulaştırıcı ve bu yöntemlere başvurmaya teşvik edici nitelikte yazılar paylaşmak suretiyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediği ifade edildi.

İDDİANAMENİN SONUÇ KISMINDA, ŞUNLAR KAYDEDİLDİ:

"Yoslun, örgütsel nitelikteki çeşitli toplantılar ve eylemlere katılarak devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, toplumsal ayrışmaya sebep olmak amacıyla halk kitlelerini etkilemeye çalışmıştır. Şüphelinin, herkesin ulaşabileceği internet ortamında yaptığı paylaşımlarında kamu davası açmayı gerektirir nitelikte yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilmiştir. Şüpheli tarafından yapılan paylaşımların şiddete çağrı niteliğinde olduğu, ülkemizde yaklaşık 40 yıldır süregelen terör faaliyetleri dikkate alındığında, yakın tehlike kriterinin oluştuğu anlaşılmaktadır."

İSTENİLEN CEZA

İddianamede Yoslun hakkında, "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası" yapmak suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis cezası istenerek, mahkumiyeti halinde TCK'nin 53/1 maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep ediliyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında Yoslun, 14 Ocak'ta Almanya'dan tarifeli uçakla geldiği İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmış, Bakırköy Adliyesindeki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.