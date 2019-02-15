Kadıköy Fikirtepe’deki bir inşaat alanında, inşaat malzemelerinin henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşmasıyla yangın çıktı. Çevreyi yoğun duman kaplarken, paniğe kapılan vatandaşlar koşarak yangının olduğu bölgeden kaçmaya başladı. Bölgeye kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
Fikirtepe’de inşaatta yangın paniği! Vatandaşlar yangından koşarak kaçmaya çalıştı
15.02.2019 - 14:38 | Son Güncelleme: 15.02.2019 - 15:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kadıköy Fikirtepe’de bir inşaat alanında yangın çıktı. Yoğun dumanın çıktığı yangının olduğu bölgeden vatandaşlar koşarak kaçarken, itfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : kadıköy,fikirtepe,
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