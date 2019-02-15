Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugüne kadar Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda nasıl teröristleri temizlediysek DEAŞ, PKK, YPG, El Nusra fark etmez terörist teröristtir. Bundan sonra da sınırımızın ötesindeki YPG, PKK teröristlerini temizleyeceğiz. Öyle de böyle de temizleyeceğiz. Bunun kaçarı, alternatifi yoktur." dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Sınırımızın ötesindeki teröristleri temizleyeceğiz
15.02.2019 - 15:40 | Son Güncelleme: 15.02.2019 - 15:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Sınırımızın ötesindeki YPG, PKK teröristlerini temizleyeceğiz. Öyle de böyle de temizleyeceğiz. Bunun kaçarı, alternatifi yoktur." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : çavuşoğlu,
604912 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/604912.aspx
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