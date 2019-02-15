Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Osmanlı bir çınardır Bursa Osmanlıdır Osmanlı Bursa'dır. Bu topraklar ebedi bir yurttur. Bursa şehirlerden bir şehir değil adına nice şiirler yazılan eserler verilen bir yerdir.



''BURSA'YA AŞIĞIM''

Ben bu Bursa'ya aşığım. Tanıdım tanıyalı sevdim aşık oldum. Bursa ile beraber yürüdük hep bu yolda. Son 16 yılda başbakanlığım ve cumhurbaşkanlığım döneminde Bursa'ya 50 katrilyon yatırım yaptık. CHP bu rakamlardan anlamaz onlar sadece bol bol yalan söyler. İyi ki yalan söylüyorlar yargıya gönderiyoruz yargıdan 1 milyon 1,5 milyon para geldi. Mehmet Özhaseki kardeşim parayı aldı döner dağıttı. Ben de bunu Mehmetçik Vakfı'na vermek suretiyle Bay Kemal bizim teröristleri öldürmemizden rahatsız oluyor. Beraberinde yürüdüğü o terör örgütünün desteklediği HDP'yle rahatsız oluyorlar. Merminin fiyatı ile domates patates bunların fiyatını karıştırıyorlar. Biz bunları niye anlatıyoruz hanımefendi Cudi'de Tendürek'te teröristlerin peşinde kullandığımız mermiler bombalar bunlar niçin kullanılıyor? Ülkemizin huzuru için. Teröristler tabii bundan rahatsız olacak. Bunlar ahlaksız.

HDP'Lİ KADIN MİLLETVEKİLİNİN, KADIN POLİSİN KOLUNU ISIRMASI

Terör örgütünün mensuplarından bir milletvekili bayan, benim bayan polisimin elini ısırıyor. Bunlara bunların hesabını sormayacak mıyız? Soracağız. Öyle yok. Bunların bedelini ödeyecekler.

''ULUDAĞ ALAN YÖNETİM BAŞKANLIĞI KURUYORUZ''

Uludağ'ı hem Bursamız hem ülkemiz için daha verimli değerlendirmek amacıyla, Uludağ Alan Yönetim Başkanlığı kuruyoruz. Böylece Uludağ'ın 12 ay boyunca turizme kazandırılmasını ve işlerin en iyi şekilde yürütülebilmesini sağlıyoruz. Eski tabakhaneler bölgesindeki mülkiyet sorunlarını çözdük, burayı termal turizm bölgesi haline getiriyoruz. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni kazandırdık. Bugün bedava yapalım. Yıldırım-Osmangazi Metrosu'nun Kent Meydanı terminal bölümünün bitirilemediğini biliyorum bu hattın tamamlanıp metronun hizmete açılması için bizzat takipçisi olacağım. Nilüfer-Gürsu Metrosu'nun devam edebilmesi için gerekirse farklı formülleri devreye sokacağız.

''TEKNOSAB'I KURUYORUZ''

Bursa'da Teknoloji Sanayi Bölgesi TEKNOSAB'ı kuruyoruz. Bursa'yı adım adım 2023'e hazırlamaya devam edeceğiz''





''31 MART SEÇİMLERİ ÖNEMLİDİR''

Dün Rusya'daydım Soçi'de üçlü zirvenin dördüncüsünü yaptık. Rusya Türkiye İran. Oradan tüm dünyaya mesajlarımızı verdik mi? Suriye meselesindeki en küçük bir yalpalamanın ileride bize nasıl büyük maliyetler getireceğini çok iyi biliyoruz. Diplomaside olduğu gibi ekonomide de sağlam durmamız gerektiğini biliyoruz. Çok çalışacağız. Bunun için 31 Mart seçimleri önemlidir.

''CHP'NİN YANINDA KANDİL'İN TAYİN ETTİĞİ HDP VAR''

CHP yanında Kandil'in tayin ettiği desteklediği HDP var. Vatansever kardeşlerim acaba bu CHP ile el ele kol kola olan Kandil'in desteklediği HDP'ye oyunu nasıl verir? İYİ Parti, bir taraftan 'milliyetçiyim' diyor, 'milliyetçiyim' derken de bu hanımefendi, CHP'yle, bu terör örgütünün temsilcisi olan HDP'yle nasıl oluyor da el ele, kol kola dolaşıyor. Saadet Partisi'nin bunlarla el ele yürümesini siz anlayabiliyor musunuz?''



''BURSA'DA DA TANZİM SATIŞA BAŞLIYORUZ''

Bunlar bize dövizle faizle saldırdılar hiçbir şey olmdı. Şimdi de domates patlıcan biber bunlarla saldırıyorlar. Biz de karar aldık dedik ki tanzim satışlarımızı kuruyoruz. Birazdan oturacağız konuşacağız. Bursa'da da başlıyoruz. Bursamızda da aynı şeyi yapacağız. Marketler rahatsız oluyorlar kusura bakmayın. Çıkmış birileri ne diyor bu diyor serbest piyasaya ters. O serbest piyasa haftalık ürünlerle alakalı değil o kalıcı ürünlerle ilgili. Buzdolabı çamaşır makinesinde yaparsan doğrusun. Fiyatlar yarıya indi daha da inecek. Bursa'da bugün 3 yerde tanzim satış noktası faaliyete geçiyor. Yakında bu 10 rakamına ulaşacak. Bakliyat temizlik ürünleri için de aynı uygulamaya geçiyoruz.

PERİBACALARININ OLDUĞU BÖLGEDEKİ KAÇAK GÖÇEK YAPILARIN YIKILMASI TALİMATI

Nevşehir'de peribacalarının orada otel yapıyor şu hale bak sen ne denli kalkıp da oraya beton yığınlarını sokarsın? Kültür Turizm Bakanımı aradım anında müdahalesi yapıldı Valimle de görüştüm ertesi gün yıkım başladı. Buralarda kaçak göçek yapı varsa peribacalarının olduğu bölgede bunların hepsini yıkacaksınız seçimden sonra ben oradayım. Yıkım başladı şu anda.''