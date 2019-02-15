Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın’ın Didim ilçesinde ikamet eden 17 yaşındaki Selin Dolmacı, 07 Şubat günü ‘Çarşıya gidiyorum” diyerek evden ayrılmıştı. Akşam eve dönmeyen Dolmacı’ya ulaşamayan ailesi polise kayıp ihbarında bulunmuştu. Genç kızın bulunması için Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Selin Dolmacı, 8 gün sonra Didim’deki bir evde bulunarak ailesine teslim edildi.