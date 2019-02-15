Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Erdoğan, Canbolat'tan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa Valisi Canbolat'ı kabul etti
15.02.2019 - 19:12 | Son Güncelleme: 15.02.2019 - 19:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı kabul etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Bursa Valisi Canbolat,
604942 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/604942.aspx
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