Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Soçi Zirvesi) Çok çok verimli, çok çok faydalı oldu." dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

"İkinci turunda tekrar Soçi'den başlayıp beşincisini de inşallah Türkiye'de yapacağız. Türkiye'de artık, Suriye'de düzenin kurulacağı izlenimi oluşmaya başladı."

Trump'ın beklenen açıklaması



Erdoğan, "Şunu kesinlikle söyleyecektir; 'DEAŞ'a karşı zaferi kazandık' Yani bir zafer ilanı olabilir." ifadelerini kullandı.

Suriye'den çekilme



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trump yönetimi kendi içinde uzlaşıdan uzak bir görünüm sergiliyor." şeklinde konuştu.

FETÖ elebaşının iadesi



Erdoğan, "Maalesef ABD hala samimi davranmıyor. Biz iade sürecinin şu anda takipçisiyiz. Bir kısmını paketledik, yeni paketler de gelecek." dedi.

Kaşıkçı cinayeti



Erdoğan, "CIA, daha bütün ağırlığını buna koymuş değil, ABD'nin ağırlığını koyması lazım. Elimizdeki belgelerin tümünü vermiş değiliz." ifadelerini kullandı.