Edinilen bilgiye göre, şehit polis memuru Aksoy'un ailesine telgraf gönderen Erdoğan, başsağlığı dileklerini iletti. Polis memuru Mehmet Aksoy, Uşak'ın Banaz ilçesinde silahlı saldırgana müdahale ederken şehit olmuştu.
Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı
16.02.2019 - 08:06 | Son Güncelleme: 16.02.2019 - 08:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uşak'ta şehit düşen polis memuru Mehmet Aksoy'un ailesine başsağlığı diledi.
Etiketler : erdoğan,erdoğan telefon,
604997 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/604997.aspx
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