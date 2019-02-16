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ÖSYM'den sınava girecek adaylara 'nöbetçi nüfus müdürlüğü' müjdesi
16.02.2019 - 09:26 | Son Güncelleme: 16.02.2019 - 09:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Sınavdan önce veya sınav günü kimliğini kaybeden adayların mağduriyetini gidermek adına bugüne dek sadece YKS ve KPSS sınavlarında uygulanan nöbetçi nüfus müdürlüğü uygulaması, 2019 yılında tüm basılı sınavları kapsayacak şekilde genişletildi" dedi.
Etiketler : ÖSYM,nüfus müdürlüğü,aday,
605015 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/605015.aspx
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