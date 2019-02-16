Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Döşemealtı ilçesi uygulama noktasında durdurulan bir araçta Narkotik Madde Arama Köpeği ile arama yaptı. İçerisinde A.Ç., M.A. ve H.B.’nin bulunduğu kamyonette gizli bölmelere zulalanmış 20 bin 300 adet ecstasy hap ele geçirildi.

A.Ç., M.A. ve H.B. haklarında "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.