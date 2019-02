Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Başkan Uysal dün Cuma Namazı’nı Büyükçekmece Mimar Sinan Camii’nde kıldıktan sonra esnafları dolaşarak hayırlı işler dileğinde bulundu. Ardından Balıkçılar Kıraathanesi’nde vatandaşlar ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Büyükçekmeceli vatandaşların tüm sorularını yanıtlayan Başkan Uysal 31 Mart sonrası Büyükçekmece’de yaşanan tüm sorunlara vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hızlı müdahale edeceklerini açıkladı. Büyükçekmece ile ilgili projelerini de vatandaşlar ile paylaşan Uysal daha sonra Kars Ardahan Iğdır Dayanışma Derneği’ni (KAİDER) ziyaret ederek dernek yöneticileri ile bir araya geldi.

-BÜYÜK GENÇLİK BULUŞMASI-

Büyükçekmeceli bine yakın üzerinde gençle akşam saatlerinde bir araya gelen Başkan Uysal, coşkulu kalabalıkla günün yorgunluğunu attı. Tezahürat ve alkışlar eşliğinde salona giren Uysal gençlerin sevgi gösterileriyle moral buldu. Konuşması sık sık tezahüratla kesilen Başkan Uysal, “ Hayatta yaptığı işte başarılı birini gördüyseniz muhakkak gençliğinde o işi yapmıştır. Bakın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve diğer başarılı insanlara. Hepsi gençlik kollarında başladı bu işe” ifadelerini kullandı.



-GENÇLERE POZİTİF AYRIMCILIK -

Başkan Uysal daha önce görev yaptığı ilçede hayata geçirdiği projeleri anlatarak, “Ne yaptıysam çoğunu gençlerle yaptık ve gençlerle başardık. İlçe belediye başkanlığı ve İBB Başkanlığı yaptığım dönemde gençler hep pozitif ayrımcılık görmüştür. Şimdiye kadar yaptığımız her şeyi gençlere danışarak yaptık. Şu anda bir çok genç başka işlerle uğraşırken siz geldiniz ve Büyükçekmece gelecekte nasıl olacak onun merakıyla burada toplandınız. İnşallah Büyükçekmece değişecekse sizlerle değişecek.”

- HER ŞEYİMİZİ ORTAYA KOYMAMIZ GEREKİYOR-

31 Mart Yerel Seçimleri ’ne bir buçuk ay gibi kısa bir süre kaldığını kaydeden Uysal, “Büyükçekmece’de belediye başkanı seçilirsem siz gençlerin sayesinde olacak. Bugünden itibaren yerel seçimlere bir buçuk ay kaldı. Bu zaman dilimi içerisinde ne yapıp edip Büyükçekmece adına her şeyimizi ortaya koymamız gerekiyor. Büyükçekmece’nin gelişimi bizlerden daha çok sizler için önemli. Dolayısıyla bugünden itibaren yaptığımız her şey, gençler için gelecek nesiller için.”

-PROJELERİMİZİ AÇIKLAYACAĞIZ-

Başkan Uysal önümüzdeki hafta Büyükçekmece ile ilgili projelerin tanıtım törenini yapacaklarını duyurusunu yapan Başkan Uysal’ın açıklamasına Büyükçekmeceli gençler yoğun tezahüratlar ve alkışlarla destek verdi.

Şimdiki Büyükçekmece ile seksenli yıllardaki Büyükçekmece arasında çok fark olduğunun altını çizerek konuşmasını sürdüren Başkan Uysal: “Sizler yaşınız itibariyle 20-30 yıl önceki Büyükçekmece’yi bilmezsiniz. Üniversiteyi okumak için 1983’te İstanbul’a geldim. O yıllarda dışarıdan İstanbul’a gelen birinin ilk gitmek istediği iki ilçeden biri Büyükçekmece’ydi. Diğer ilçede Adalar’dı. Ama şimdi ne Adalar ne de Büyükçekmece İstanbul’a dışarıdan gelenlerin gidip görmek isteyeceği yerler. Büyükçekmece’de oturan siz gençler spor için, tiyatro için veya bir kültür adına bir faaliyete gidelim deseniz ilçe dışına gidersiniz. Arkadaşınız gelse ve onu gezmeye götürmek istediğinizde de onu ilçe dışında bir yere götürürsünüz. Eğer 31 Mart Yerel Seçimleri’nde sizler Büyükçekmece’de değişimi başlatıp, ‘bir şey yaptırtmamayı, herhangi bir faaliyet yaptırtmamayı en büyük marifet sayan bu belediyecilik anlayışını’ AK Parti Hizmet Belediyeciliği ile değiştirdiğinizde, Büyükçekmece dışarıdan gelen insanların görmek istediği, gençlerin de istediği faaliyeti yapabileceği bir ilçe olacak inşallah.”

-GÜZEL OLANI DEVAM ETTİRECEĞİZ-

Başkan Uysal Büyükçekmece Festivali ile ilgili olarak bazı çevreler tarafından söylentiler çıkarıldığının altını çizerek, “Göreve geldiğimde Büyükçekmece Festivali’ni kaldıracakmışım. Festival burası için iyi bir şey. Güzel olan bir şeyi neden kaldıralım? Burada güzel olan her şeyi devam ettireceğiz, güzel olmayan şeyleri de sonlandıracağız” ifadelerini kullandı.

-İYİ BİR FARKLA KAZANACAĞIZ-

Başkan Uysal gençlere hitap etmeden önce basın mensupları ile röportaj yaptı. Seçim çalışmaları ile ilgili olarak bilgi veren Uysal, “Caddelerde ve sokaklarda bize ciddi bir teveccüh var. Ben şuna inanıyorum. Büyükçekmece’deki herkes yani oturanların yüzde 70’i ‘Mevlüt Uysal kazandığı takdirde, buraya güzel hizmet gelecek’ diye düşünüyor. Bunun sandığa yansımasını seçimde göreceğiz. Burada inanıyorum ki iyi bir farkla kazanacağız.”