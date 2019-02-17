Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Biz partimizi burada kurduk. Buradan yola çıktık. O günden bugüne 17 yıl hep tek başımıza iktidar olduk. Şimdi önümüzde yeni bir imtihan, yeni bir seçim var. Türkiye, 31 Mart günü hayati önemde bir seçim yaşayacak. 31 Mart'ta vatanımızın geleceği adına çok kritik bir karar vereceksiniz. Dosta güven, düşmana korku salacak tarihi bir zaferle çıkmak istiyoruz. Ülkemize kurulmaya çalışılan tuzağı bozmamız gerekiyor.

"DAVALARDAN KAZANDIĞIMI MEHMETÇİK VAKFI'NA HİBE EDECEĞİZ"

Bizim rotamızı siz çiziyorsunuz. İstikametimizi siz belirliyorsunuz. Biz CHP gibi üç-beş fazla oy almak için Pensilvanya'daki o şarlatana, Kandil'deki terör ağalarına taşeronluk yapmıyoruz. Konuştuğumuz zaman CHP'nin başındaki zat gibi yalanla, iftirayla değil yatırımlarımızla projelerimizle konuşuyoruz. Bay Kemal'in en büyük özelliği nedir, yalan iftira. Onun için bütün davalarını kazanıyorum. Mehmetçik Vakfımıza onu hibe edeceğiz. Bay Kemal benim Mehmetçiğimi hep küçümsemiştir. Hiçbir zaman vatansever bir tutum göstermemiştir. Kandil'deki teröristler ona talimat veriyorlar. Yanında adı İYİ olan bir parti, Saadet olan bir particik var. Bunlar dörtlü çete Cumhur İttifakı'na karşı birleşiyor. Bunların bayrak diye bir sevgisi var mı? İstiklal marşını dahi okumayanlarla Bay Kemal sen nasıl kolkola giriyorsun.

Bizim farkımızı görmek isteyen gelsin Afyonkarahisar'a baksın. CHP Ankara'da rant kavgası verirken, biz insanımızla kucaklaşıyoruz. Karşımızda zillet, illet ittifakı var. Biz Afyon'da 1 milyar 172 milyonu aşan hizmetin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz.

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