Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars Emniyet Müdürlüğü’nce merkez ve ilçelerde 39 ekip, 193 poliin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, 2 bin 383 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. 11 yoklama kaçağı ve 1 aranan kişi yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

"Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda 88 işyeri kontrol edildi, 1 işyerine Sigara Kanununa Muhalefet suçundan Cezai işlem uygulanırken, 1 kişiye Sigara Kanununa Muhalefet suçundan Cezai işlem uygulandı.

"Türkiye Güven Huzur Uygulaması" ayrıca trafik ekiplerince 178 araç kontrol edildi. 1 araca 343 lira ceza kesildi.

Öte yandan Kars’ta asayiş uygulamalarının hız kesmeden devam edeceği bildirildi.