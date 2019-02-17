Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Balıkesir her dönemde milletimizin uyanışına öncülük etmiştir. Balıkesir sadece Kurtuluş'a değil, kuruluşa da öncülük etmiştir. İnşallah 31 Mart'ta da Balıkesir dalga dalga tüm Türkiye'ye yayılacak yeni bir uyanış, şahlanış bayrağını yükseltecektir. Balıkesir sadece kurtuluşa değil duruluşa da öncülük etmiştir.

Kardeşlerim AK Parti bugüne kadar 81 ilimizin her yerinde gerçekleştirdiği projelerle Türkiye'ye çağ atlatmıştır. Hükümete geldiğimizde satın alma paritisinde 17. olan Türkiye'yi 13.'lüğe yükselttik, inşallah yıl sonunda bu 12 olacak.

Laf değil, iş ürettik yatırım yaptık. Ama bay Kemal gibi patlıcan, patates diyenler çok çıkacak.

"OSMANLI TOKADI ATALIM"

Biz teröristleri Cudi'de Gabar'da Tendürek'te gömüyoruz Bay Kemal onlarla kol kola geziyor. bakıyorsun adı iyi olan bir parti de kol kola geziyor. Bu dörtlü çete omuz omuza vermiş hedefleri, "AK Parti'yi nasıl çökerteceğiz, Cumhur İttifakı'nı nasıl çökerteceğiz, Erdoğan'ı nasıl alaşağı edeceğiz." Bunlara Balıkesir'den bir Osmanlı tokadı atalım.

Balıkesir'e iki üniversite kazandırdık. Hizmet mi? İşte buyurun hizmet. Sağlıkta Balıkesir'e sağlık tesisi kazandırdık. Biz atalarımızın eserlerine sahip çıktı ve çıkmaya devam ediyoruz.

"ÖNÜMÜZDEKİ AY AÇIYORUZ"

Balıkesir'in bölünmüş yol uzunluğunu 589 kilometreye çıkarttık. Bu yollar olmasaydı bizim halimiz ne olacaktı? Yolun varsa medenisin. İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölmünün bir kısmını önümüzdeki ay açıyoruz. İzmir, Aydın ve Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ile arasındaki mesafe kısalacak. Balıkesir'in ortasından geçen demiryolu şehir dışına alınacak.

Bay Kemal ne der bilmiyorum. Çünkü onda sabah akşam yalan, sabah akşam iftira. Biz de davaları bir bir kazanıyoruz. Kılıçdaroğlu'ndan kazandığım tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım

"BU YIL İÇİNDE HAVALİMANIMIZI AÇIYORUZ"

Terminal binası yakında tamamlanıyor ve bu yıl içinde havalimanımızı açıyoruz. Balıkesirli kardeşim Edremit'e kadar gitmek zorunda kalmayacak.