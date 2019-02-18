Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak koordine edilen ve Ticaret Bakanlığı’nın çıkarmış olduğu mesafeli satış mevzuatı ve diğer yönetmeliklerde yapılan düzenlemelerle, vatandaşlar artık elektrik, doğalgaz, su ve telekom aboneliklerini e-Devlet üzerinden de yapabilecek.

Bu yeni uygulama, elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri için bugün başlıyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre yakında diğer aboneliklerin de uygulamaya dahil edilmesi planlanıyor.

Proje ile vatandaşların abonelik işlemleri için şubelere gitmesinin önüne geçecek. Sistem, vatandaşların abonelik işlemlerini internet üzerinden iptal etmelerini mümkün kılacak. İşlemleri şubelerden yapmaya devam etmek isteyen vatandaşlar bu şekilde işlem yapmaya devam edebilecek.

4 bin hizmet var

E-Devlet’te 41.2 milyon kullanıcı ile 493 kuruluşun 4 bin hizmeti bulunuyor. 145 hizmetini buradan alıyor ve bir ayda ortalama 210 milyon işlem yapılıyor.

Milliyet