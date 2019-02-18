Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması amacıyla pek çok destek sağlanıyor. Bu konuda da işsizliğin önüne geçilmesi ve kadın istihdamının artırılması için en büyük desteği Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) veriyor. Bu kapsamda İŞKUR, düzenlediği İşbaşı Eğitim Programları’na katılan çocuklu annelere para kazanma fırsatını sunuyor.

GÜNLÜK OLARAK ÖDEME

İşsiz çocuklu annelerin sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen İşbaşı Eğitim Programları’na katılmaları durumunda, İŞKUR tarafından kendilerine, günlük 77 lira 70 kuruş ödeme yapılıyor. Söz konusu programlara katılıp hem iş tecrübesi kazanan hem de cep harçlığı alan kadınların elde edeceği kazanç, 26 gün üzerinden hesaplanıyor. Yani bir aylık program sonunda işsiz anneler 2 bin 20 lira ödeme alıyor.

ÇOCUK BAKIM PARASI

Sanayi sektöründeki işbaşı eğitim programına katılan annelere, cep harçlığının yanı sıra 2-5 yaş arası çocukları için, program boyunca aylık 400 lira bakım desteği veriliyor. Örneğin, imalat sanayiinde düzenlenen işbaşı eğitim programına katılan bir anne, 2019 yılında 6 ay boyunca aylık 2 bin 20 TL harçlık ve 400 TL bakım desteği olmak üzere toplam 2 bin 420 lira alabilecek.

6 AY SÜRÜYOR

İşsizlerin mesleki yeterliliklerini geliştirmelerini ve tecrübe edinmelerini sağlamayı amaçlayan işbaşı eğitim programları, çalışanların işgücü piyasasında kendilerini tanıtmaları açısından da önemli bir fırsat sağlıyor. İşbaşı eğitim programı, bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde 6 ay, diğer sektörlerde 3 ay kadar uygulanıyor.

NEREYE BAŞVURULACAK?

Bu imkandan yararlanabilmek için annelerin, sanayi sektöründeki mesleki eğitim kurslarına ve imalat sektöründeki işbaşı eğitim programlarına katılmaları gerekiyor. Başvuru için çocuklara ait nüfus cüzdanıyla, kreş ve gündüz bakımevi faturası ve istenilen belgelerle birlikte kurs programı düzenleyen Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne veya hizmet merkezlerine müracaat edilecek.