Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 152 göçmen yakalandı. “Göçmen Kaçakçılığı Yapmak” suçundan 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıslara adli işlem yapıldığı öğrenildi.