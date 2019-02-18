Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 152 göçmen yakalandı. “Göçmen Kaçakçılığı Yapmak” suçundan 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıslara adli işlem yapıldığı öğrenildi.
Iğdır’da insan tacirleri yakayı ele verdi
18.02.2019 - 11:15 | Son Güncelleme: 18.02.2019 - 11:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yasadışı yollarla Türkiye’ye kaçak giriş yapan 152 göçmen Iğdır’da yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Iğdır,insan kaçakçılığı,göçmen,mülteci,
605409 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/605409.aspx
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