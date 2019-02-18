Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Milas ilçesinde Sarıkaya mevkisinde açık arazide faaliyet gösteren feldispat maden sahasında heyelan meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Heyelan nedeniyle kayaların altında kalan 2 işçi hayatını kaybettiği öğrenilirken bir işcinin de göcük altında olduğu belirlendi. Kayaların altında başka işçilerin olup olmadığına ilişkin çalışma yapılıyor.

Muğla Valisi Esengül Civelek, "İhbar gelir gelmez tüm arama kurtarma ve sağlık ekiplerini bölgeye sevk ettik. Ben de bölgeye geçiyorum" açıklaması yaptı.