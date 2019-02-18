Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla 7 şahsı gözaltına alırken, bir şüphelide daha sonra kendisi güvenlik güçlerine teslim oldu.



Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan koordineli çalışma sonunda gözaltına alınan 8 şüphelinin ifadeleri doğrultusunda zanlılardan uyuşturucu madde temin eden 10 zanlının da ifadelerine başvuruldu. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla bu şahıslardan kan ve idrar örneği alınarak şüphelilere uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.



Operasyonda 313 adet ekstasy hap, 25 gram skunk, 30 gram kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Y.M., S.Ö., D.K., T.D., O.A., K.B., H.K. ve Ö.T. haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edildi.