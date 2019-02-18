Zırhlı Birlikler darbe girişimi davasında, eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in de arasında olduğu 40 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
Zırhlı Birlikler darbe girişimi davasında flaş gelişme
18.02.2019 - 11:59 | Son Güncelleme: 18.02.2019 - 12:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zırhlı Birlikler darbe girişimi davasında, eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in de arasında olduğu 40 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
Etiketler : Zırhlı Birlikler,
605424 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/605424.aspx
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