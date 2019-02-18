Muğla’nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, seyir halindeki bir tekne içinde 46 düzensiz göçmen yakaladı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekiplerinin ‘Güneşim’ isimli özel bir teknede yaptığı aramada 33 Filistin, 9 Suriye, 3 Irak ve bir Mısır uyruklu toplam 46 kişi yakalandı.
Sahil Güvenlik ekiplerince tekne ve içindeki 46 düzensiz göçmen Bodrum Limanına getirildi. Düzensiz göçmenler haklarındaki yasal işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecekler.
Bodrum’da 46 düzensiz göçmen yakalandı
18.02.2019 - 13:32 | Son Güncelleme: 18.02.2019 - 13:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde özel bir tekne ile Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 46 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı .
Muğla’nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, seyir halindeki bir tekne içinde 46 düzensiz göçmen yakaladı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekiplerinin ‘Güneşim’ isimli özel bir teknede yaptığı aramada 33 Filistin, 9 Suriye, 3 Irak ve bir Mısır uyruklu toplam 46 kişi yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bodrum,mülteci,düzensiz göçmen,sahil güvenlik,
605440 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/605440.aspx
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