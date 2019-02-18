Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ocak ayında 2,3 milyar lira, eski parayla 2,3 katrilyon destek ödemelerini yaptık. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız da müjdesini verdi, ben de detaylarını vereceğim. Mart ayında da ödemelerimiz olacak, belki bu kadar, belki biraz daha fazla, onu mart ayında açıklayalım." ifadelerini kullandı.
Bakan Pakdemirli açıkladı: Mart ayında ödemelerimiz olacak
18.02.2019 - 15:08 | Son Güncelleme: 18.02.2019 - 15:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Ocakta 2,3 milyar lira destek ödemelerini yaptık. Mart ayında da ödemelerimiz olacak, belki bu kadar, belki biraz daha fazla, onu mart ayında açıklayalım." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Tarım ve Orman Bakanlığı,Bekir Pekdemirli,RTE,
605449 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/605449.aspx
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