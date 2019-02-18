Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 2010 yılında yapılan 'Komiser Yardımcılığı Sınavı' ile ilgili Türkiye genelinde 12 Şubat tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucunda, Mersin'de görev yaptığı esnada bu sınavı kazanan 14 şahıstan 12'sinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. 2 zanlı hakkında yakalama çalışmalarının sürdüğü ifade edilen açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin bulundukları illerden alınarak Mersin'e getirildikleri kaydedildi. Açıklamada ayrıca, diğer illerin soruşturmaları kapsamında Mersin'de ikamet eden 16 şüpheliden 14'ünün yakalandığı, 2 şahıs hakkında ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Bugün emniyetteki ifadelerinin ardından adliye sevk edilen komiser yardımcılarından 5'i çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 1 kişi ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.