Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, e-Devlet sisteminin 41 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaştığını açıkladı. 511 kurumun 4 bin 261 işlemi e-devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilebilirken, “E- Devlet Versiyon 1.0” da yüzde 90’ın üzerinde tamamlandı. 2019 yılında tüm kurumların elektronik hizmetlerini e-Devlet Kapısı’na aktarması planlanıyor.

Oktay, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, dijital dönüşüm ve yeni teknolojilerin ülkeye kazandırılmasında her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncü olduğunu belirtti.

Abonelik işlemleri

Kamu, özel sektör ve toplumsal hayatın her aşamasında dijitalleşmenin sağlanabilmesinin öncelikli hedef olduğunu vurgulayan Oktay, şunları söyledi:

“Bürokrasinin azaltılmasını ve kamuda işlerin şeffaf hale getirilmesini sağlayacak e-Devlet sistemini iyi bir noktaya taşıdık. Vatandaşlarımıza, özel sektöre ve kamunun kendi içinde verdiği hizmetlerin çok büyük bir bölümünü e-Devlete entegre ettik. Bugün 511 kurumun 4 bin 261 işlemi e-devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. e-Devlet sistemi 41 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaşmıştır. E- Devlet Versiyon 1.0’ı yüzde 90’ın üzerinde tamamladık. Yıl sonunda ilk versiyonu tamamlayacağız.”

Oktay, “Bugün de yine basit gibi gözüken elektrik, su, doğalgaz ve telefon abonelikleri... Artık bugün itibarıyla tüm abonelik işlemlerinin e-Devlet üzerinden sunulmasına başlıyoruz. Vatandaşlarımız oturduğu yerden internetle abonelik işlemlerini yapabilecek. Pilot çalışmalarına başladık ve inşallah bunu tüm illerimize de çok hızlı bir şekilde de yaymış olacağız. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.