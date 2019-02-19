Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve daha önce yapılan operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlananların ifadeleri ve teşhisleri ile FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 52 astsubay hakkında 18.02.2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltına alınan şüphelilerin tamamı muvazzaf asker olup aktif görevdedir. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam etmektedir” denildi.