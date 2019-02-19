Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada bir şüphelinin Gaziantep'e uyuşturucu sevk etmek için araç kiraladığı bilgisine ulaşıldı. Plakası tespit edilen kamyon, 18 Şubat'ta Lice-Diyarbakır kara yolunda durduruldu.

Narkotik köpeklerin tepki vermesi üzerine kamyon detaylı inceleme için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Araçta yapılan aramada saman balyaları arasına gizlenmiş 176 kilo 340 gram kubar esrar bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.