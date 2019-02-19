Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Kayabağ Mahallesinde M.T. isimli şahsın evinden hırsızlık yapıldı. Yapılan ihbar sonrasında çalışma yapan jandarma ekipleri Ö.K., N.Y., E.Y. ve O.Y. isimli şahısları kullandıkları araçla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Şahısların kullandığı araçta arama yapan jandarma ekipleri 32 adet hırsızlık malzemesi ele geçirdi. Şahıslar sorgularında 5 ayrı evden daha hırsızlık yaptıklarını itiraf ederken, yapılan işlemler sonrasında Ö.K., N.Y. ve E.Y. tutuklanırken, O.Y. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
5 ayrı evin hısızlık zanlıları jandarma tarafından yakalandı
19.02.2019 - 11:15 | Son Güncelleme: 19.02.2019 - 11:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de 5 ayrı evden hırsızlık yaptıkları belirlenen zanlılar, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Kayabağ Mahallesinde M.T. isimli şahsın evinden hırsızlık yapıldı. Yapılan ihbar sonrasında çalışma yapan jandarma ekipleri Ö.K., N.Y., E.Y. ve O.Y. isimli şahısları kullandıkları araçla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kayseri,Melikgazi,hırsızlık,asayiş,
605613 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/605613.aspx
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