Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Milas ilçesinde dün, feldspat madeni çıkarılan sahada dev kayanın iş makinelerinin üstüne devrildiği faciada bir kişinin cesedi çıkarıldı. Bir kişinin daha cesedinin çıkarılmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor.

İŞ MAKİNELERİNİN ÜZERİNE KAYA DÜŞTÜ

Dün saat 10.30 sıralarında Sarıkaya Mahallesi ile Labranda Antik Kenti arasındaki Yumrutaş mevkiindeki feldspat maden sahasında, kaya bloklar kaldırıldığı sırada dev bir kaya, iş makinelerinin üzerine düştü.

4 KİŞİ DEV KAYANIN ALTINDA KALDI

Bu sırada aynı iş makinesinin içerisinde bulunan ekskavatör operatörleri Engin Tutuk ve Servet Çapacıoğlu ile kamyon şoförleri Şükrü Otlak ve Tayfun Akıncı, 500 tonu aşkın ağırlıktaki dev kayanın altında kaldı.

CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Dün Şükrü Otlak'ın cesedi çıkarılırken, Tayfun Akıncı ise yaralı kurtarılmıştı.

İŞLETMENİN RUHSATSIZ OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Maden sahasında 3 işçinin ölümüyle ilgili Savcılık, soruşturma başlattı. Soruşturma sürerken ölenlerden Engin Tutuk'un kardeşi Kenan Tutuk, dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Kenan Tutuk, işletmenin ruhsatsız olduğunu iddia etti. Savcılık, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını, her detay ve iddianın araştırıldığını ifade etti.