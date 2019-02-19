Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, Tokat ve Adana’na yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski hakim B.Ç.’yi Eskişehir’de saklandığı hücre evinde yakaladı. Yakalanan eski kadın hakimin terör örgütü içinde ‘murakıp’ olarak görev yaptığı ve eşi A.Ç.’nin de KHK ile hakimlik mesleğinden ihraç edilip tutuklandığı ve kısa bir süre önce tahliye edildiği öğrenildi. Yakalanan şahsın emniyetteki sorgusu sonrasında soruşturmanın devam ettiği Adana’ya gönderileceği bildirildi.