Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha yüksek duvarlar inşa etmenin, daha fazla dikenli tel çekmenin düzensiz göçü önlemek için çözüm olmadığı aşikardır."

'DÜNYA GENELİNDE 25 MİLYONU AŞKIN MÜLTECİ VAR'

"Bugün dünya genelinde 260 milyona yakın göçmen, 68 milyonun üzerinde yerlerinden edilmiş kişi ve 25 milyonu aşkın mülteci bulunuyor. Bu sayı, ekonomik nedenler yanında, açlık, kıtlık, iç savaşlar, terör saldırıları ve siyasi belirsizlikler gibi sebeplerle gün geçtikçe artıyor.

"Göç, güvenlik boyutu da olan insani ve siyasi bir meseledir. Bu meselinin özünde adalet açığı ve empati eksikliği vardır." 'Bugün dünyanın en zengin toplumları ile en fakir toplumlarını belli belirsiz bir sınır ayırıyor'

'FİLİSTİNLİ MÜLTECİLERİN YARDIMLARINI KESMEK İNSANLIK DIŞIDIR'

"Filistinli mültecilere verilen yardımları kesmek, onları yokluk ve yoksullukla terbiye etmeye çalışmak da insanlık dışıdır."

'KİMSE GÜCENMESİN AÇIK VE NET SÖYLÜYORUM...'

'Kimse gücenmesin açık ve net söylüyorum. Acaba Afrika'nın altını elması kimler tarafından sömürüldü? Katliamları kimler yaptı?

Erdoğan: 'Dünyada hak ihlalleri, çatışmalar sürdükçe, zenginle fakir arasındaki uçurum genişledikçe, göçmenler her zaman yeni yollara yöneleceklerdir.'

'BU MİLLET HİÇ BİR ETNİK UNSURA SOYKIRIM UYGULAMAMIŞTIR'

Erdoğan: "Dünyada şu anda, Batı'da özellikle sözde 'Ermeni soykırımı' adıyla bazı propagandalar yapılıyor. Biz de diyoruz ki bu tarihçilerin işidir"

Hayatımız boyunca, tarihimiz boyunca, bu millet hiçbir zaman, hiçbir etnik unsura karşı bir soykırımda bulunmamıştır."

'SIĞINMACILARA HARCADIĞIMIZ MİKTAR 37 MİLYAR DOLARI AŞTI'

Erdoğan: "Sığınmacılar için kendi milli imkanlarımızla harcadığımız rakam, BM kriterlerine göre şu an itibarıyla 37 milyar doları aştı. Suriye kaynaklı göç probleminin tek çözüm yolu, mültecilerin bizim sınırlarımız içinde tutulması olarak görülemez."