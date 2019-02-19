Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklife göre emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen ikramiye gelir testine tabi tutulamayacak. Poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere kitap ve dergilerde Katma Değer Vergisi (KDV) sıfıra inecek. Can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik kurallara aykırı davranan sivil havacılık personeli, İçişleri Bakanlığına bildirilecek.



Teklife göre ayrıca 11 Eylül 2014 tarihinden sonra imzalanan ihale sözleşmeleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının alt iş yerlerinde kıdem tazminatı ödemeleri alt işveren tarafından yapılmayacak. 1 Şubat-30 Nisan 2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanacak. Çiftçilerin borç yapılandırmasındaki destek arttırılacak.