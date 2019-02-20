2010 Yılı Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavında yapılan usulsüzlükler ile ilgili olarak, 12 Şubat günü Malatya merkezli Adıyaman, Eskişehir, Ordu, Karaman, Çorum, Kahramanmaraş, Zonguldak, Düzce, İstanbul ve İzmir'de gözaltına alınan 9 şüpheli sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler. 
Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1'i etkin pişmanlık hükümlerinden 1'i ise sağlık sorunları sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 7 şüpheli şahıs ise tutuklanarak Malatya E tipi cezaevine gönderildi.