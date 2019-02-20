Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2010 Yılı Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavında yapılan usulsüzlükler ile ilgili olarak, 12 Şubat günü Malatya merkezli Adıyaman, Eskişehir, Ordu, Karaman, Çorum, Kahramanmaraş, Zonguldak, Düzce, İstanbul ve İzmir'de gözaltına alınan 9 şüpheli sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1'i etkin pişmanlık hükümlerinden 1'i ise sağlık sorunları sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 7 şüpheli şahıs ise tutuklanarak Malatya E tipi cezaevine gönderildi.