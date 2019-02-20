Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son zamanlarda güvenlik güçlerinin yaptığı etkili operasyonlar nedeniyle zor günler yaşayan PKK terör örgütünde kadın teröristlere uygulanan kötü muamele, istismar ve cinayetler daha da arttı. Erkek teröristlerin taciz ve istismarlardan, örgüt liderlerinin yalanlarından kaçarak güvenlik güçlerine sığınan 4 kadın teröristin ifadesi kan dondurdu. Kadın teröristler örgüt içindeki istismar, taciz ve cinayetleri anlattı.

"ERKEKLER KADINLARI TEHDİT EDİYOR"

Güvenlik güçlerine sığınan kadın teröristlerden birisi, istismar sonucu hamile kalan genç kızların önceden öldürüldüğünü, ancak örgütün eleman ihtiyacından dolayı hamile kadınların artık kürtaj için Suriye ve Irak’a gönderildiğini söyledi.

İfadesinde, örgüte 13 yaşında katıldığını ve kendisi gibi örgüte küçük yaşta katılan yüzlerce gencin olduğunu belirten terörist, örgüt yöneticilerinin ‘Erkek şiddetine hayır bu yüzden PKK’ya evet, kadının bedenine uzanan el bizim namusumuza uzatılan el’ dediklerini, ancak gözlerinin önünde çok sayıda gence istismar edildiğini ve bunun sonucunda ise örgüt yöneticilerinin, ‘sen örgüt kadrosusun, eskisin, öyle bir şey yapmadın, bu yeni gelen ajan, iftira atıyor’ diyerek istismarcıyı savunduğunu söyledi.



Bir başka kadın terörist ise, örgüte katıldığı gün sanki yüzüne bir tokat yemiş gibi neye uğradığını şaşırdığını belirterek, “Özgürlük Partisi’ diyorlar ama insan orada kalmak istemiyor, onlarla birlikte yaşamak istemiyor, kurallarına uymak istemiyor ama zorla uymak zorundasın. İstediğim özgürlüktü, kadın olarak kendimizi temsil edebilme imkanı verilecekti ancak hiçbir şey görmedim. Bazı erkekler kadınları tehdit ediyor, ‘Benimle olmazsanız gidip yönetime benimle oldular diyeceğim’ diyorlar. ‘Benimle olmazsan senin bana söylediğin her şeyi üstüne de ekleyerek gidip yönetime söylerim’ diye tehdit ediyor” ifadelerini kullandı.

"İÇİNE GİRDİKÇE GERÇEĞİN ÇOK FARKLI OLDUĞUNU GÖRÜYORSUN"

Hamile kalan bir kadının Irak veya Suriye’ye gönderilerek kürtaj yaptırıldığını kaydeden bir terörist, önceden duygusal olarak ilişkisi olan teröristleri öldürdüklerini ancak şimdi elemana ihtiyacı olduğu için öldürmediklerini, kürtaj yaptırdıklarını söyledi.

Bir başka kadın terörist ise ifadesinde, örgüte katıldığında büyük bir hayal kırıklığı yaşadığına dikkat çekerek, Suriye’den örgüte katılan teröristlerin aileleriyle görüşebildiğini ancak Türkiye’den örgüte katılan teröristlerin aileleriyle hiçbir şekilde görüşemediğine vurgu yaptı, kendisinin ise 4 yıl boyunca ailesinin sesini bile duymadığını belirtti.



Örgüte katıldığından dolayı pişmanlık duyan terörist, ilk başlarda hiçbir şeyin farkında olmadığına dikkat çekerek, kadınların ezildiğini, kendilerini koruma imkanları olmadığı için farklı muameleler ile karşılaştıklarını söyledi.

Erkek teröristlerin genç kızları kullandığını ve aileleriyle tehdit ettiklerini söyleyen bir kadın terörist, “Bunu yapanlar hareket içinde uzun yıllar yer alan insanlar. Ailesiyle görüşmek, irtibata geçmek olmaması gereken bir durumdur. Bunu söyleyen kişinin kendisi belki de bunu en fazla yapan kişi. Yalanla çok fazla insanların kandırıldığını, içine girdikçe gerçeğin çok farklı olduğunu görüyorsun” dedi.

Babasıyla olan husumetten dolayı örgüte katıldığını ancak özgürlük adına hiçbir şey görmediğini vurgulayan terörist, bazı teröristlerin yıllardır dağlarda olduğunu ancak bir kere bile yaralanmadığını belirterek, “Çünkü gençleri öldürtüyorlar. Dün katılıp 6 ayını doldurmamış genç silah tutmayı bilmiyor ama ölüyor” ifadelerini kullandı.