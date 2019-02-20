Ayrıntılar geliyor...
Bakan Soylu: Avrupa siyaseti göçten etkileniyor
20.02.2019 - 10:24 | Son Güncelleme: 20.02.2019 - 10:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Avrupa siyaseti göçten etkileniyor. Çünkü Avrupa'nın göç yönetiminde iki problem var. Birincisi Avrupa'nın özellikle mevcut göç politikaları, soğuk savaş sonrası göç hareketlerine bir tedbir olarak kısıtlayıcı ve önleyici karakter oluşturmuştu, bundan hala etkileniyor. Artık bu politikaların daha güncellenmesi gerekir. İkinci problem ise yükselen ırkçılık ve ayrımcılıktır. Bu eğilim çoğu zaman hükümetlerin iyi niyetli çabalarına da engel olmaktadır. Avrupa'nın bu konuda tedbir alması, Avrupa Birliği'nin çeşitlilik içerisinde bütünlük sloganını, göçü yönetirken de kullanması ve kendi medeniyet değerleriyle çok daha uyumlu adımlar atması gerekir.' dedi.
Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,Avrupa siyaseti,
605822 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/605822.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER