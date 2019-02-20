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MSM: Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler imha edildi
20.02.2019 - 13:55 | Son Güncelleme: 20.02.2019 - 13:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi, Metina, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi. "
Etiketler : MSM,Zap,PKK,YPG,terör örgütü,
605875 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/605875.aspx
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